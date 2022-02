Salernitana, ufficiale l’esonero di Colantuono

Il tecnico romano paga la posizione di classifica disperata dei campani

La decisione era nell'aria, ora è diventata anche ufficiale. Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana: al tecnico romano è stato fatale il pareggio in casa del Genoa, ma soprattutto l'ultimo posto in classifica che resiste praticamente dall'inizio della stagione. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali", recita il comunicato sul sito dei campani. Il ds Walter Sabatini, dopo un mercato di gennaio scoppiettante, sta valutando il nuovo allenatore: si fanno i nomi di Pirlo e Nicola.