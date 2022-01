Salernitana, Sabatini e la colonia giallorossa: dopo Fazio tocca a Perotti

La squadra campana prova di tutto per centrare la salvezza in Serie A: il suo direttore sportivo è ancora alla ricerca del giusto profilo

Walter Sabatini è ancora alla ricerca di profili che possano rinforzare la Salernitana: l'ultimo nome è quello di Diego Perotti. L'argentino - portato a Roma proprio da Sabatini - dopo aver visto tramontare la sua avventura al Fenerbahce nell'ultimo anno, complice anche un infortunio al ginocchio sarebbe disposto a tutto pur di tornare in Serie A. Secondo quanto riporta Radio Radio, per l'ex Roma, attualmente svincolato, ci sarebbe la possibilità di vestire la maglia della Salernitana e fare un tuffo nel passato ritrovando anche il suo amico Fazio. Oltre al 33enne e al difensore occhio anche a Javier Pastore, che a sorpresa potrebbe rientrare in Italia. Non ultima anche la possibilità di portare a se Diego Costa, che avrebbe dato l'ok per far parte della squadra di Stefano Colantuono.