Salernitana, lesione muscolare per Coulibaly: a rischio il resto della stagione

La società e l'entourage del giocatore devono decidere se procedere o meno con un'operazione

Secondo quanto riporta Il Mattino, gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista della Salernitana Mamadou Cuolibaly hanno evidenziato una lesione al retto femorale di 7 millimetri. L'entourage del calciatore e la società stanno ora riflettendo se procedere o meno con un'operazione per pulire il tendine in modo da favorire la guarigione delle cicatrici. Tutto porta a pensare che la stagione del calciatore sia conclusa qui e che di conseguenza non sarà a disposizione di Nicola per la sfida contro la Roma in programma all'Olimpico il 10 aprile.