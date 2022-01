Salernitana, idea Pastore per Sabatini

Il fantasista argentino ritroverebbe il direttore sportivo che lo ha lanciato ai tempi del Palermo

Javier Pastore è da sempre un pallino di Walter Sabatini. Il calciatore argentino, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com potrebbe rientrare in Italia, alla Salernitana appunto. Finito ai margini pure dell'Elche soprattutto da novembre in poi, il fantasista sarebbe un'idea del ds ex Roma. I contatti parrebbero avviati. Non solo l'esperienza di un altro argentino, Fazio, in procinto di aggregarsi al club campano; ma anche quella di Pastore dunque, che nel caso la trattativa si materializzasse, ritroverebbe il suo "padre" calcistico, mai dimenticato dai tempi delle splendide stagioni al Palermo.