Salernitana, esonerato Nicola. Al suo posto arriva Paulo Sousa

Dopo Luca Gotti, un altro tecnico viene esonerato in Serie A. La Salernitana, infatti, ha ufficializzato l'addio di Davide Nicola con un comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Subito dopo, il club ha annunciato il nuovo allenatore: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra". L'ex Flamengo torna in Italia dopo l'esperienza alla Fiorentina tra il 2015 e il 2017.