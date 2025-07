Salah incorona Spalletti: “È stato il miglior allenatore che abbia mai avuto”

Le parole dell'egiziano: "Con lui sono migliorato tantissimo, sia dal punto di vista tattico che mentale. Mi ha dato la possibilità di esprimere il mio talento e crescere come calciatore"

Mohamed Salah ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno subito attirato l’attenzione. L'ex attaccante di Roma e Fiorentina, ora al Liverpool, ha parlato a France Football, toccando diversi temi tra cui il paragone con le leggende del calcio africano e il suo legame con gli allenatori che ha avuto nella sua carriera. In particolare, l'attaccante egiziano ha voluto sottolineare la sua stima nei confronti di Spalletti , il tecnico che lo ha allenato durante la sua permanenza alla Roma : "Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto", ha dichiarato Salah. La sua scelta potrebbe sorprendere alcuni, visto che ha lavorato anche con allenatori del calibro di Klopp al Liverpool e Mourinho , ma per lui Spalletti resta una figura fondamentale.

Il motivo di questa preferenza?"Con lui sono migliorato tantissimo, sia dal punto di vista tattico che mentale. Mi ha dato la possibilità di esprimere il mio talento e crescere come calciatore." Le parole di Salah sono un chiaro riconoscimento a Spalletti, che durante il suo periodo alla Roma è riuscito a valorizzare il talento dell’attaccante egiziano, portandolo a livelli di prestazione che lo avrebbero poi catapultato verso il successo internazionale. Oltre alla sua stima per l'ex ct della Nazionale, Salah ha anche parlato della sua posizione nel calcio africano, dichiarando di considerarsi "il miglior giocatore africano di sempre". Con questa affermazione, Salah si posiziona al fianco di altri grandi del continente come George Weah, Didier Drogba e Samuel Eto'o, senza però sentirsi inferiore a loro.