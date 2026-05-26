Ha scelto il Milan e non la Roma. E fin qui nessuna recriminazione, anzi i tifosi della Roma lo salutarono anche con un tiepido affetto. Ma nella gara d'andata a San Siro Saelemaekers si rese protagonista di più di un episodio antipatico contro i suoi ex compagni. Tanta tensione con Wesley, linguacce, poi l'esultanza in faccia all'arbitro sul rigore sbagliato da Dybala e la strattonata a Cristante. Proprio la Joya dopo l'errore era andato a chiedere spiegazioni del tanto astio immotivato. Immagini, che avevano fatto andare su tutte le furie i tifosi della Roma, sembravano l'ennesimo smacco tra i tanti arrivati da ex giocatori della Roma negli ultimi anni. Nella gara di ritorno il belga fu subissato di fischi. Ma la vera vendetta i tifosi giallorossi se la sono gustati ieri. Il gol contro il Cagliari di Saelemaekers è risultato vano, anzi nel corso della gara l'esterno è stato tra i peggiori in campo. E ieri sui social impazzavano video di sfottò senza contare i migliaia di commenti sotto le sue foto Instagram.