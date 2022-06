Sadiq in rampa di lancio: l’ex Roma piace a Villarreal, Benfica e Ajax

A Roma lo ricordano tutti come una meteora da poche presenze e pochi gol con Garcia. Ora, dopo aver girovagato tra Bologna, Torino, Rangers e Partizan, sembra aver trovato la sua dimensione in Spagna dove con l'Almeria in Liga 2 ha messo a segno 19 reti con 12 assist in 38 presenze. L'ottima stagione appena conclusa ha acceso i riflettori sul classe '97 su cui ha messo gli occhi il Villarreal che lo avrebbe individuato come sostituto di Danjuma a sua volta nel mirino del West Ham. Secondo Calciomercato.com, però, non sarebbe finita qui. Sull'ex Roma, infatti ci sarebbero Ajax e Benfica alla ricerca rispettivamente di un'alternativa a Haller (partito in direzione Dortmund) e Nunez (acquistato dal Liverpool per 100 milioni).