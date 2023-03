Sabatini contro il divieto di fumo nei luoghi pubblici: “Come compro i giocatori?”

Walter Sabatini ha pubblicato sui social 'contro' il divieto di fumo nei luoghi pubblici. Questo il messaggio dell'ex DS della Roma: "Non riesco a credere che sia allo studio un ddl che vieterà il fumo di qualsiasi sigaretta,anche elettronica, nei luoghi pubblici all’aperto. Sarebbe una norma prepotente e vessatoria che produrrebbe anche un rilevante danno economico diretto e indiretto per i monopoli di stato e nella filiera che porta a ristoranti e bar, chiaro che io sono un fumatore serio e gia’ penso di rinunciare alle tavolate con gli amici al ristorante dove proprietari e clienti saranno indotti alla delazione con i vigili urbani che dovranno,almeno così sembra,intervenire sanzionando i fuorilegge, lasciando magari auto in terza fila, sono molto preoccupato. E io ora che faccio tutto il giorno? Come li acquisto i giocatori?"