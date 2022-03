Roma, Zaniolo c’è ma contro l’Atalanta indosserà una mascherina protettiva

Il giovane talento giallorosso nonostante la frattura al naso sarà della partita ma indosserà una maschera protettiva per il viso

La piccola frattura al setto nasale non ferma Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso prenderà parte alla partita fondamentale in chiave europea contro l'Atalanta ma come riportato da Sky Sport, lo farà con una maschera protettiva al volto. Qualche giorno fa tutti i calciatori giallorossi si sono sottoposti alla scannerizzazione dei propri volti per la casa produttrice di videogiochi Konami, fatta eccezione proprio per Zaniolo a causa degli evidenti segni sul viso che ne avrebbero compromesso la realizzazione.