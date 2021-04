Roma, ti ricordi Sadiq? La meteora giallorossa ora piace al Bayern Monaco

Da brutto anatroccolo a cigno. La parabola dell’ex attaccante giallorosso Umar Sadiq è di quelle che hanno dell’incredibile. Il nigeriano, mai esploso con la maglia della Roma, sta trascinando a suon di gol e prestazioni convincenti l’Almeria nella Segunda Division spagnola. Un rendimento che, come riporta AS, ha attirato anche l’attenzione di un top club come il Bayern Monaco, che avrebbe chiesto informazioni per un suo possibile acquisto già nella prossima estate. Una trattativa complicata dalla clausola rescissoria da 60 milioni, che diventerebbero 80 in caso di promozione in Liga.

Sadiq quest’anno ha messo a segno 15 reti e fornito 5 assist in 29 presenze complessive. L’Almeria lo ha prelevato a inizio anno per 5 milioni di euro dal Partizan Belgrado, club da cui era stato riscattato a titolo definitivo dopo che la Roma lo aveva prestato a diverse squadre, tra cui Rangers e Perugia. Il suo passaggio in Spagna aveva fruttato ai giallorossi 500.000 euro, che detenevano il 10% di una sua eventuale rivendita da parte del club serbo. Ora, a 24 anni, per Sadiq potrebbe essere arrivata l’occasione della vita: il Bayern ci pensa.