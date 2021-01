Roma-Spezia, i convocati di Italiano: presente anche Nzola

Riserve sciolte per lo Spezia in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani sera contro la Roma. Il tecnico Vincenzo Italiano ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche Mbala Nzola.

L’attaccante, per distacco il miglior realizzatore stagionale del club ligure, è in fase di recupero dal problema muscolare che lo aveva tenuto fuori nella sfida di campionato con il Torino e proseguirà il suo programma di recupero nella Capitale. Di seguito i convocati bianconeri:

Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel

Difensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola, Leo Sena

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli