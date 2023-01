Roma, per la prima volta il calciomercato chiude nella capitale

Per la prima volta, le ultime trattative di Calciomercato si chiuderanno a Roma. Il 30 e il 31 gennaio si riuniranno i direttori sportivi, gli agenti e i collaboratori all’Hotel Hilton Rome Airport per dar vita agli ultimi colpi di mercato della sessione invernale. Si tratta della primissima edizione dell'evento Il Calciomercato–International Transfer Market a cura di ADICOSP (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi) in collaborazione con Lions H Corporate. Dopo il taglio del nastro, previsto per le 9.30, la giornata del 30 si aprirà ufficialmente con un incontro di formazione e aggiornamento riservato ai direttori sportivi di tutte le società professionistiche. Alle trattative di mercato, si affiancheranno meeting di alto profilo nazionale e internazionale, corsi di aggiornamento e formazione volti a discutere del momento calcistico, sia maschile che femminile, e dei prossimi eventi a scopo benefico. Nel pomeriggio è previsto un meeting presieduto da The Football Forum dedicato al nuovo regolamento FIFA riguardante gli agenti sportivi. Interverranno Jonathan Barnett, Daniele Boccucci, Rafaela Pimenta, Gareth Farrelly e Denis Gudasic. La giornata si concluderà con la cena di beneficenza intitolata Calciomercato-Charity Night. Per quanto riguarda il 31, nella mattinata ci saranno degli incontri dedicati a chi deve sostenere gli esami di abilitazione a Coverciano, mentre nel pomeriggio è previsto un meeting sul tema della sostenibilità del calcio. Alle 20:00 si chiuderà la porta del calciomercato. Il presidente dell'ADICOSP, Alfonso Morrone, commenta così l'evento: “Questo è un momento storico per il calcio italiano perché per la prima volta Roma ospiterà la chiusura ufficiale del calciomercato. Ringrazio, oltre alle istituzioni sportive, la Regione Lazio ed il Comune di Roma per l’interesse e la disponibilità dimostrate concedendo i rispettivi patrocini".