Roma, Pastore tifa Palermo per i playoff: “Riportate in alto la città”

Gli auguri del centrocampista al suo ex club, in corsa per approdare in Serie B.

Javier Pastore non scorda il suo passato. Il centrocampista della Roma ha fatto gli auguri ai rosanero, club in cui ha esordito in Serie A, in vista del percorso nei playoff per la promozione in Serie B: “Ciao ragazzi! Volevo complimentarmi con voi per l’obiettivo importante dei playoff, mancano solo pochi passi per un grande traguardo come la Serie B e per riportare il Palermo dove la città e i tifosi meritano. Per la vostra carriera sarebbe molto bello, vi auguro delle grandi partite. Un in bocca al lupo, un forte abbraccio e FORZA PALERMO!”. I siciliani nell'ultimo impegno hanno superato per 2-0 il Teramo.