Roma-Parma, i convocati di Liverani: Gervinho guida l’attacco, assente Hernani

Fabio Liverani ha scelto i giocatori che prenderanno parte alla sfida di domani contro la Roma. Il tecnico del Parma lascia fuori Hernani, ma può contare su un attacco raramente così gremito. Ci sarà infatti Gervinho, ex d’eccezione della sfida, così come Cornelius, anche se non al meglio della condizione.

Ecco la lista dei ducali:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe

Difensori: Bruno Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh