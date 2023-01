Roma, nuovo incarico per Rudi Voeller: sarà il direttore della nazionale tedesca

Rudi Voeller è pronto per una nuova avventura. Lo storico bomber giallorosso, nonché campione del mondo nel 1990, sarà il successore di Olivier Bierhoff come nuovo direttore della nazionale tedesca a partire dal 1° febbraio. L'ex numero 9 tedesco ha così commentato l'assegnazione dell'incarico: "Dopo molti anni fantastici al Bayer 04 Leverkusen, ritorno nel luogo in cui ho vissuto momenti meravigliosi. Per questo motivo affronto il mio nuovo incarico con la Nazionale con gratitudine, passione e grande motivazione. Prima di tutto, dobbiamo gettare le basi per un Campionato Europeo di successo in casa nel 2024, con il sostegno di tutta la Germania. Abbiamo i giocatori per farlo". Queste le parole di Voeller a cui hanno fatto seguito anche quelle del c.t. Hansi Flick: "Rudi è una costante nel calcio tedesco. Con il suo stile e i suoi successi, ha ispirato i tifosi come giocatore e allenatore. La sua esperienza lo rende la persona giusta per i compiti imminenti".