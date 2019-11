Roma-Napoli, il web azzurro: “Noi puniti dagli arbitri. La Champions passa per l’Olimpico”

“Hanno fatto di tutto per ostacolare la nostra lotta per lo scudetto, speriamo non continui questo accanimento contro il Napoli”. Il web azzurro combatte contro la frustrazione, a poche ore dalla partita con la Roma c’è poco spazio per analizzare una gara già decisiva per l’Europa: “Il disegno è chiaro: farci fuori da tutto, anche dalla corsa al quarto posto”. Arbitri, sistema e il campionato italiano, nel mix delle accuse si moltiplicano i nemici di una tifoseria dall’animo ferito.

“Per la prima volta dopo anni non vedrò la partita contro la Roma. Questo calcio mi fa schifo e voglio pensare solo all’Europa”. Due vite parallele per il Napoli, con il vertice del campionato che sembra scivolare via e un girone di Champions che può ancora regalare gioie: “Non mi interessa la gara contro i giallorossi, quello che conta davvero sarà il risultato con il Salisburgo”.

Dzeko e compagni passano in secondo piano rispetto alla delusione data dalla sensazione di un accerchiamento senza sosta: “Gli arbitri ci hanno massacrato, non vorrei che anche all’Olimpico si verifichi qualche altro episodio a sfavore”. Non mancano le critiche per allenatore (“Ancelotti ha finito di distruggere alcuni giocatori. Mi vengono in mente Callejon e Insigne, per esempio…”) e società (“De Laurentiis non ha fatto altro che costruire una buona squadra che in dieci anni non ha mai vinto niente. Non vuole un salto di qualità”), ma gli analisti più lucidi provano a fare il punto di una situazione non compromessa definitivamente: “È vero che abbiamo subito parecchi torti, ma dobbiamo prendere coscienza di aver di fronte una Roma in salute. È uno scontro diretto per il quarto posto e una vittoria sarebbe fondamentale per ridare morale a un ambiente caduto in depressione”.