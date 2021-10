Roma-Napoli, i convocati di Spalletti: torna Zielniski, out Manolas e Ounas

Il Napoli ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati per la sfida contro la Roma in programma domani alle 18

Torna a disposizione Zielinski, mentre non saranno della partita Manolas, alle prese con una lesione muscolare al gluteo rimediata giovedì in Europa League, e Ounas che ancora oggi ha svolto una sessione personalizzata.