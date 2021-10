Roma-Milan: out Pellegri nella partita dell’Olimpico

Al big match dell'undicesima giornata, non prenderà parte il classe 2001 in seguito a un trauma contusivo alla caviglia destra

Alla partita Roma-Milan di stasera alle 20.45, non prenderà parte Pietro Pellegri. L'attaccante del Milan, secondo Milannews.it, ha riportato un fastidioso trauma contusivo alla caviglia destra nel corso dell'allenamento di ieri. Pioli oltre ad avere Rebic indisponibile, non potrà utilizzare nemmeno il classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Genoa. Il ragazzo è divenuto rossonero il 25 agosto 2021 in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, ma nel principato l'attaccante non è riuscito a mostrare il suo valore: 2 reti in 22 presenze. Pellegri ha anche un destino incrociato con i giallorossi. Il suo primo goal in Serie A infatti, avviene il 28 maggio 2017, nell'ultima gara di Francesco Totti con la maglia della Roma. Stasera in caso di sostituzioni nel reparto offensivo dunque, Pioli - oltre a uno tra Giroud o Ibrahimovic - dovrà tenere in considerazione il giovane Maldini o adattare Leao in attacco, come già successo in passato.