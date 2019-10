Roma-Milan, il web rossonero: “Noi disastrosi. Pallotta, comprati Suso”

Tempi bui per cuori forti, se Roma non ride c’è la Milano rossonera che addirittura piange: “Ma cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo?”. Il web dei tifosi milanisti si interroga senza sosta, una cantilena virtuale che risuona tra forum e social, senza però trovare risposte: “Siamo una squadra disastrata. A cosa è servito cambiare allenatore se i giocatori sono sempre quelli”. Tra mille dubbi si fanno strada poche certezze, una delle quali sembra essere diventata un dogma: “Suso deve stare fuori. #Susoout”.

L’hashtag descrive lo stato d’animo di gran parte della tifoseria, a poche ore dalla sfida contro la Roma c’è un appello che sa di disperazione: “Pallotta, perché non compri Suso?”. Lo spagnolo è il centro di gravità di un momento negativo che non accenna a finire: “Con lui in campo si gioca sempre in dieci, ho sperato che la Roma lo prendesse questa estate. Ma non ci sono cascati. È una vera e propria disgrazia, mister Pioli dovrebbe capirlo e non farlo più giocare”.

Il mercato ha rischiato di fare felici parecchi tifosi rossoneri, ma la realtà mette di fronte una domenica che appare già decisiva: “Se non cambiano atteggiamento va a finire che resuscitiamo anche la Roma. Fino ad ora mi sono vergognato di vedere questi calciatori indossare una maglia gloriosa come quella del Milan. Adesso dobbiamo solo sperare che tirino fuori l’orgoglio e vadano a vincere all’Olimpico “.