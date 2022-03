Roma, l’Olimpico riapre a tutti: dal primo aprile capienza al 100%

La gara interna con la Salernitana sarà la prima prima occasione per rivedere 70000 tifosi. Per accedere servirà il green pass base

Secondo quanto riportato da Ansa, la capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. È quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali, dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. La prima gara in casa con la capienza al completo sarà Roma-Salernitana. Mentre a Genova, contro la Samp il settore ospiti per i tifosi giallorossi potrà essere riempito al completo.