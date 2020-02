Roma-Lecce, i convocati di Liverani: out Babacar, Saponara, Farias e Falco

Il Lecce di Liverani arriverà nella Capitale per la sfida alla Roma. Il pugliesi cercheranno in ogni modo di proseguire la striscia consecutiva di vittorie, ora ferma a tre successi in campionato. Secondo quanto riportato dal sito uslecce.it, ecco la lista dei 23 convocati per il match di domani: out Farias e Babacar.

LA LISTA DEI 23 CONVOCATI DI LIVERANI

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

11 Shakhov

13 Rossettini

14 Deiola

16 Meccariello

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

28 Oltremarini

29 Rispoli

34 Maselli

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell’Orco

72 Barak

77 Tachtsidis

97 Chironi