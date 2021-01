Roma-Inter, Bastoni già carico: “Sarà uno scontro diretto importante”

La Roma vince contro il Crotone e si prepara per il big match con l’Inter in programma domenica. I nerazzurri hanno perso oggi contro la Sampdoria di Ranieri e ora puntano al riscatto. Ne parla Bastoni a Inter TV: “Oggi siamo stati sfortunati negli episodi: abbiamo avuto un rigore a favore che non abbiamo sfruttato e cinque minuti dopo la situazione si è ribaltata. Questo è sì un passo falso, ma mancano ancora tante partite, non ci fermeremo. Abbiamo avuto le nostre occasioni: il campo non è un alibi, non siamo stati capaci di fare gol e adesso guardiamo già alla Roma. Conosciamo il valore della nostra squadra, all’Olimpico sarà uno scontro diretto importante: andremo lì per vincere”.