Roma-Gladbach: sei daspo e quattro arresti tra i tifosi tedeschi

Daspo per sei tifosi del Borussia Mönchengladbach e quattro arresti: è questo il bilancio della trasferta dei tedeschi a Roma per la partita di Europa League giocata giovedì sera. Per due tifosi il provvedimento è scattato già nel pre-gara perché sono stati trovati in possesso di artifici pirotecnici (comunque poi entrati nel settore ospiti e accesi durante il match) e un passamontagna. Al momento dell’uscita, altri due tifosi sono stati sottoposti a Daspo e sono stati arrestati per reato di resistenza e violenza aggravata ai danni di un pubblico ufficiale: hanno infatti aggredito gli steward usando aste, bandiere e colpendoli con calci e pugni. Coinvolto nell’azione anche uno steward tedesco: anche per lui è scattato il Daspo. Dovrà rispondere sempre di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale anche un altro supporter, accusato di aver lanciato oggetti contundenti ai danni di agenti della Polizia di Stato, anche a suo carico è stato emesso il provvedimento del Daspo. I 6 provvedimenti a carico dei 6 cittadini tedeschi avranno la durata di 5 anni.