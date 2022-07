Roma, due ex preparano la reunion: Garcia vuole Pjanic all’Al Nassr

Il futuro di Pjanic è più lontano che mai dal Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, infatti, il bosniaco potrebbe tornare alla corte di Rudi Garcia, neo allenatore dell'Al Nassr in Arabia Saudita. La qualificazione alla prossima Asian Champions League impone un miglioramento della rosa e il centrocampista ex Roma risponderebbe a pieno ai desideri del tecnico che ha messo il giocatore tra le priorità per questa sessione di mercato. Il Barcellona, dal canto suo, ha bisogno di abbassare il monte ingaggi per ufficializzare i nuovi arrivi e un'eventuale cessione di questo tipo sarebbe un grande passo avanti. Il trasferimento, dunque, appare in discesa.