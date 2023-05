Roma-Bayer, l’arbitro con una body cam: ecco perché

I più attenti avranno sicuramente notato la peculiarità riguardante l'arbitro Michael Oliver nella sfida di ieri sera tra Roma e Bayer Leverkusen. L'esperto fischietto inglese ha infatti fatto il suo ingresso in campo con una body-cam posta all'altezza del torace, indossata fino al momento del calcio d'inizio. La risposta a chi si è domandato le ragioni di questa novità va ricercata in un'iniziativa dell'Uefa nell'ambito di reclutamento di nuovo direttori di gara. Tutto ciò che è stato immortalato dalla speciale telecamera diventerà materiale utile per la realizzazione di un video promozionale volto a incoraggiare le nuove organizzare a intraprendere la difficile, ma stimolante, carriera arbitrale.