Rodrigues (pres. Federcalcio brasiliana):”Mourinho è un grande allenatore”

In una lunga intervista ai microfoni di AS, ha parlato il presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues per quanto riguarda gli obiettivi della panchina della nazionale verdeoro. Anche in questa occasione ha parlato di Carlo Ancelotti come loro obiettivo principale: "I giocatori che hanno giocato con Ancelotti dicono che è l'allenatore ideale e quando lo dicono anche quelli che non hanno mai giocato con lui e vorrebbero giocarci tendo a credergli pure io. In questo momento è l'allenatore perfetto per la nazionale brasiliana.". Nella stessa sede, il presidente ha anche dichiarato la sua ammirazione per altri due importanti allenatori: Guardiola e Mourinho. Di seguito le sue parole che testimoniano il suo debole per il tecnico portoghese:"Non ho mai parlato con Guardiola, sappiamo che ha rinnovato con il City e che la sua volontà al momento è proseguire in Europa. Mi piace molto Mourinho, è un grande allenatore, ha una storia importante e ha a suo favore tante testimonianze di vari giocatori che hanno giocato con lui"