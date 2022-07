Rocchi confermato designatore arbitrale: “Commessi errori, ma squadra è migliorata”

"Poter continuare il lavoro che avevo iniziato non era scontato. Lo farò con massimo impegno e dedizione cercando di mettere a frutto le esperienze della stagione appena conclusa. Era il mio primo anno da organo tecnico, ho commesso sicuramente qualche errore che, con più esperienza, spero di non ripetere. La mia squadra andrà a migliorarsi dal punto di vista qualitativo. Un aspetto che aiuterà la crescita dei miei ragazzi ai quali chiederò di fare uno sforzo in avanti, di prendersi più responsabilità. Nel gruppo ci sono grandi qualità, tanti talenti che possono arrivare a traguardi importanti che ci possono far sognare".