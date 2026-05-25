Roma, la musica è cambiata: ora è lecito sognare

Terremoto in casa Milan. E non poteva essere altrimenti al termine di una stagione fallimentare sotto ogni punto di vista. Pochi istanti fa, meno di 24 ore dopo la sconfitta decisiva contro il Cagliari, il club rossonero ha deciso di cambiare completamente volto. Gerry Cardinale ha comunicato la decisione, tramite una nota ufficiale, di aver sollevato dall'incarico il tecnico Massimiliano Allegri, così come il ds Igli Tare, l'ad Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Questo il comunicato ufficiale: "Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club"