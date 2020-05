Ripresa Serie A, i dubbi di Nainggolan: “Troppo tempo fermi, si pensi a come torneremo”

Tornare in campo sì, ma come? La domanda se la pone Radja Nainggolan, che ha espresso i suoi dubbi durante una diretta Instagram: “Io personalmente sto bene, mi sento bene. Credo che tutti stiano dimenticando un aspetto importante: si parla tanto di tornare a giocare, ma pensate a come si tornerebbe a giocare. Parlo di condizione fisica: di solito, in estate stiamo fermi soltanto per un mese, un mese e mezzo e poi riprendiamo ad allenarci in ritiro. Adesso invece siamo stati bloccati già per due mesi e c’è ancora tempo davanti, questa è una cosa importante, pensate a come torneremo in campo…”.