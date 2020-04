Ripresa allenamenti, Malagò: “Disposti ad aiutare la Figc per eventuali modifiche al protocollo”

“Piena disponibilità ad aiutare la Figc sul protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre professionistiche e degli arbitri predisposto dalla sua commissione medica”. Come apprende l’Ansa, Giovanni Malagò si è detto aperto a collaborare con Gabriele Gravina per trovare gli eventuali approfondimenti e le modifiche da apportare al protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti. Il presidente del Coni ha subito manifestato la “disponibilità ad aiutare la Figc” per tutti i necessari approfondimenti che comunque dovranno essere assunti “d’intesa con l’autorità di Governo vigilante e la Federazione Medico Sportiva Italiana”, anche alla luce del report realizzato insieme al Politecnico di Torino.