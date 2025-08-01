Dopo settimane di trattative con il Palmeiras, Richard Rios ha scelto il Benfica e la Roma ha virato su Neil El Aynaoui. E se il franco-marocchino non ha ancora mostrato granché nelle due amichevoli contro Kaiserslautern e Cannes, non si può dire lo stesso del colombiano, che ha incantato tutti nella prima gara ufficiale di ieri sera contro lo Sporting: primo trofeo (la Supercoppa di Portogallo) e titolo di migliore in campo in bacheca (grazie anche agli 11 duelli vinti su 13 totali) . I tifosi del Benfica sono già innamorati di lui e continuando così il suo valore di mercato salirà rapidamente nei prossimi mesi.

Richard Rios vs Sporting Portugal



🇨🇴2️⃣0️⃣ - MOTM SUPERTAÇA

https://t.co/zI4y6uVHH6 — 𝐉𝐄𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐍𝐋𝐈𝐄𝐔𝐒𝐀𝐑𝐃 (@CompsJeune) July 31, 2025