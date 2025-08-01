Il centrocampista colombiano ha convinto subito i tifosi con una gara da top player

Redazione
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El Aynaoui, ecco l'accoglienza dei tifosi a Fiumicino e il primo "Forza Roma!"

Dopo settimane di trattative con il Palmeiras, Richard Rios ha scelto il Benfica e la Roma ha virato su Neil El Aynaoui. E se il franco-marocchino non ha ancora mostrato granché nelle due amichevoli contro Kaiserslautern e Cannes, non si può dire lo stesso del colombiano, che ha incantato tutti nella prima gara ufficiale di ieri sera contro lo Sporting: primo trofeo (la Supercoppa di Portogallo) e titolo di migliore in campo in bacheca (grazie anche agli 11 duelli vinti su 13 totali) . I tifosi del Benfica sono già innamorati di lui e continuando così il suo valore di mercato salirà rapidamente nei prossimi mesi.

Rios Sporting CP v SL Benfica - Portuguese Super Cup

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