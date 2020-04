Riise, terrore nella notte: incidente d’auto con la figlia. Entrambi in buone condizioni

Attimi di terrore per John Arne Riise. Nella notte, l’ex terzino sinistro di Liverpool e Roma era alla guida della sua auto per riportare a casa la figlia diciannovenne, Ariana. Verso le 2 del mattino, però, l’incidente a Lerstad che ha bloccato i due a 5 miglia dal centro di Alesund. La polizia norvegiese, su un lato della strada, ha trovato la macchina dell’ex calciatore distrutta. Nonostante lo spavento, sia Riise che la figlia, naturalmente scossi dall’incidente, sono poi stati dimessi dall’ospedale in buone condizioni fisiche. I controlli svolti a scopo precauzionale non hanno evidenziato gravi lesioni. La polizia locale ora indaga sulle dinamiche e le cause del sinistro stradale.