Riforma dello sport, caos M5S: Spadafora minaccia le dimissioni

Tornano a concentrarsi nubi minacciose su Vincenzo Spadafora. Il ministro dello sport, secondo quanto riporta repubblica.it, avrebbe minacciato di dimettersi in giornata dopo le aspre critiche ricevute internamente al Movimento 5 Stelle sulla riforma dello sport che si sta discutendo in questo periodo. Da tempo infatti all’interno della maggioranza si registrano aspre critiche verso l’operato del ministro, che avrebbe provato nei giorni scorsi a forzare la mano per accelerare l’approvazione della riforma. Il rischio è che con gli ultimi sviluppi il tavolo delle trattative possa saltare del tutto, bloccando così definitivamente i lavori per la riforma dello sport italiano.