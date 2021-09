Ribery riparte dalla Salernitana: c’è l’accordo

L'attaccante francese ha accettato la proposta della squadra campana: contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di salvezza

Franck Ribery ha trovato la sua nuova squadra. Nelle ultime ore l'ala francese ha accettato la proposta della Salernitana. L'accordo è sulla base di un contratto annuale a 1,5 milioni. Il contratto verrà rinnovato per una seconda stagione in caso di salvezza della squadra di mister Castori. Manca ancora l'ufficialità ma Ribery, dopo due anni alla Fiorentina, è pronto ad affrontare una nuova sfida in maglia granata.