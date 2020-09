Riapertura stadi, il Cts chiude: “Non ci sono le condizioni per il ritorno dei tifosi”

Arriva un nuovo no all’aumento degli spettatori negli stadi. A stabilirlo è il parere del Comitato tecnico scientifico – che si è riunito oggi – attraverso una nota ufficiale: “Sulla base degli attuali indici epidemiologici e in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistono – al momento – le condizioni per consentire negli eventi all’aperto e al chiuso, la partecipazione degli spettatori nelle modalità indicate dal documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Resta, comunque, imprescindibile assicurare – per ogni evento autorizzato dalle norme attualmente in vigore – la prenotazione e la preassegnazione del posto a sedere con seduta fissa, il rigoroso rispetto delle misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro, l’igienizzazione delle mani e l’uso delle mascherine”.

Per il Cts, la partecipazione del pubblico agli eventi delle diverse discipline sportive e delle diverse serie “rappresentano la massima espressione di criticità per la trasmissione del virus – anche in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovrà essere oggetto di analisi nel breve periodo”.