Reynolds, primo gol in Belgio ma non evita la sconfitta del Kortrijk

Prima rete in Belgio per l'ex terzino destro della Roma

Primo gol per Reynolds in Europa, ieri nella sconfitta del Kortrijk contro l'Anderlecht ha siglato la rete del 2-3 che però non ha evitato la sconfitta della sua squadra. L'ex terzino della Roma in Belgio sta giocando molto: 9 partite da titolare e quasi tutte per 90 minuti. Bello il gol del giocatore americano che raccoglie un lancio in avanti di Mehssatou e dopo uno stop di petto calcia con il destro e trova la rete che accorcia le distanze. Festa per l'Anderlecht di Kompany che con la vittoria di ieri si qualifica per i play off per la Champions. Kortrijk che resta fermo al 13esimo psoto.