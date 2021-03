Real Madrid, Zidane non è sicuro di rimanere: in corsa Nagelsmann e Allegri

I quarti di finale di Champions e la rincorsa all’Atletico Madrid in campionato potrebbero non bastare per convincere Zinedine Zidane a restare alla guida del Real. Per questo Florentino Perez, che comunque non ha intenzione di esonerarlo, non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui sia il francese a dire addio. Come riporta il quotidiano spagnolo “Sport”, il numero uno dei Blancos in caso di separazione proverebbe a ingaggiare Nagelsmann, tecnico del Lipsia che piace anche alla Roma. Ma con i giallorossi c’è anche un altro obiettivo comune: Massimiliano Allegri. La terza pista per il Real Madrid porta a Joachim Loew, attuale commissario tecnico della Germania che lascerà la nazionale dopo gli Europei.