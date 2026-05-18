José Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. L'indiscrezione è stata lanciata pochi minuti fa da Fabrizio Romano, che parla di accordo ormai raggiunto verbalmente tra lo Special One e il club spagnolo. Secondo quanto riferito dal giornalista, tutte le condizioni dell’intesa sarebbero già state definite e si attende adesso soltanto la firma sui documenti ufficiali. Il piano del Real Madrid prevede un contratto iniziale di due anni per l’allenatore portoghese. Mourinho volerà a Madrid subito dopo la partita contro l’Athletic Bilbao per completare gli ultimi passaggi formali e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina dei Blancos. Lo Special One aveva già allenato il Real Madrid dal 2010 al 2013, conquistando una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna.