Real Madrid interessato a Gerson: sfida al Marsiglia per l’ex Roma

Anche le Merengues sul brasiliano del Flamengo, che in passato ha vestito la maglia giallorossa

Da oggetto misterioso a oggetto del desiderio. E' questa la sorprendente parabola di Gerson, che dopo un'esaltante esperienza al Flamengo potrebbe tornare in Europa per vestire la maglia di un top club. Si tratta del Real Madrid, che come riporta ESPN avrebbe iniziato a sondare il terreno con il club brasiliano per l'acquisto del centrocampista ex Roma. Su Gerson resta comunque in vantaggio il Marsiglia, con il tecnico Sampaoli che lo ha espressamente richiesto per la prossima stagione e potrebbe accoglierlo in Francia per una cifra vicina ai 25 m milioni di euro. Gerson in giallorosso ha vissuto un'avventura tutt'altro che entusiasmante, tornando in Brasile dopo una stagione trascorsa in prestito alla Fiorentina.