Raspadori continua a essere il protagonista indiscusso di questo mercato invernale, almeno per quanto riguarda la Roma. Il giovane attaccante classe 2000 era stato seguito con grande attenzione dai giallorossi, che lo avevano individuato come rinforzo ideale per completare il reparto offensivo. Nei giorni scorsi, infatti, sembrava che la trattativa potesse andare a buon fine: mancava solamente il sì del giocatore. Sì, che è arrivato ma all'Atalanta. La Roma, però, non ha perso tempo e ha trovato subito la soluzione ideale per sopperire alla sua scelta: Malen dall'Aston Villa. Ma, il mancato arrivo dell’attaccante rimane ancora uno degli argomenti più discussi del mercato invernale e anche Palladino, suo nuovo tecnico, ha avuto qualcosa da dire sul suo nuovo acquisto, lanciando anche una frecciatina: "Raspadori è un calciatore forte, che ha completato il reparto offensivo alzandone il livello. Mi è sempre piaciuto e la società, essendo molto ambiziosa, è riuscita a portarlo a Bergamo. In attacco siamo davvero molto forti".