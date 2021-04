Rashford, la caviglia preoccupa ancora: lo United lo fa allenare a ritmi ridotti

Lo staff medico lo segue con particolare attenzione, ma contro la Roma dovrebbe esserci dal 1'

Le condizioni di Rashford tengono in apprensione Solskjaer e il Manchester United. L'attaccante era tornato in campo (da titolare) contro il Leeds nella partita finita 0-0 di domenica. Oggi però lo staff medico ha preferito seguirlo con particolare attenzione a causa di un fastidio alla caviglia che si porta dietro già da tempo e che non l'ha fatto allenare con continuità nelle ultime settimane, pur non saltando nessuna partita tranne quella con il Milan. Lo United conta comunque di averlo in campo dall'inizio contro la Roma nell'andata della semifinale di Europa League in programma giovedì alle 21 all'Old Trafford. Dopo un inizio super di stagione, il suo rendimento ne ha risentito: ha segnato due gol negli ultimi due mesi.