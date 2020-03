Raccolta fondi dell’Italia campione del mondo nel 2006, Perrotta: “Torneremo a festeggiare” – FOTO

Nei giorni scorsi è nata una raccolta fondi promossa direttamente dall’Italia che si è laureata campione del mondo nel 2006. La squadra come noto ha un gruppo Whatsapp dove continua a sentirti ma stavolta ha voluto dare un contributo a tutto il Paese, dando il via a donazioni in favore della Croce Rossa italiana. Ne fa parte ovviamente anche Simone Perrotta, che sul suo account Instagram ha pubblicato una nuova foto sul tema: “Torneremo a festeggiare più di prima! Insieme ce la faremo. Con i miei compagni del mondiale 2006 abbiamo avviato una raccolta fondi da destinare all’Ente Nazionale della Croce Rossa italiana, per aiutare il nostro paese in questo momento difficile. Il link per le donazioni: https://www.gofundme.com/italiawc2006. Uniti vinceremo ancora!”.