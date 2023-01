Quando anche il troppo Totti stroppia

Anche Totti stroppia. Non pensavate di leggerlo su un sito romanista, ma ovviamente non ci riferiamo al capitano.Bensì a tutto ciò che ormai si dice di lui. Da dove abita a con chi mangia il gelato passando per i locali che frequentano i figli o a quanto spende con Noemi a capodanno. Conosciamo bene il marketing che permea ormai i media indirizzati dai flussi dei commenti sui social o dai like. Anche il vostro celebre “sti c…” crea in realtà un movimento positivo. Segno dei tempi, e nessuno di noi è innocente. Ma a tutto ciò è un limite, e il troppo (anche Totti) stroppia. L’ultima goccia sono stati i commenti esagerati sulla forma fisica dell’ex numero 10. Battute da bar che possono anche far ridere (bisognerebbe vedere chi le pronuncia) e che hanno scaturito nuovi articoli, nuovi scontri social, nuovo chiacchericcio. Non solo sulle riviste gossip. In realtà tutto questo si chiama Body shaming. Lo stesso di cui è stata vittima ad esempio Vanessa Incontrada. Però Francesco è un uomo, e in fondo tutto passa in secondo piano. In realtà non è così.