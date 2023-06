Qualificazioni Europeo, Norvegia-Cipro 3-1: in gol anche Solbakken

L'attaccante giallorosso ha trovato la via del gol nel successo della sua Norvegia contro Cipro per 3-1 su assist di Haaland

C'è gloria anche per Ola Solbakken nella vittoria della sua nazionale per 3-1 contro Cipro nel match di qualificazione per i prossimi Europei in Germania. L'esterno giallorosso è stato infatti l'autore del primo gol degli scandinavi, su assist del bomber del Manchester City Erling Haaland, autore poi di una doppietta. La speranza di tutti i romanisti è che questo gol possa dare modo all'esterno ex Bodo di ritrovare fiducia dopo un finale di stagione che l'ha visto in difficoltà.