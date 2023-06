Qualificazioni Europei 2024, Moldavia-Polonia 3-2: Zalewski in campo fino al 64′

Non è stata una buona serata per Nicola Zalewski e la sua Polonia, sconfitta 3-2 nel match di qualificazione agli Europei del 2024 contro la Moldavia. L'esterno giallorosso è rimasto in campo fino al 64', ma il suo contributo non è bastato a evitare la sconfitta della sua nazionale, che ora nel girone E scende al quarto posto con soli 4 punti, scavalcata proprio dalla Moldavia a quota 5. Guida per ora la classifica la Repubblica Ceca dell'ex Schick, seguita al secondo posto dall'Albania di Kumbulla.