Qualificazioni Euro 2024: Italia con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta

Una serie di incroci suggestivi, complicati e beffardi per certi versi. È quello che attende l'Italia di Roberto Mancini nel girone C di qualificazione agli Europei del 2024. Gli Azzurri, dopo aver visto i Mondiali in tv, cominceranno il percorso di difesa del titolo lì dove era finito. Partita in prima fascia, infatti, la Nazionale pesca in seconda proprio l'Inghilterra, sconfitta nella storica notte di Wembley di un anno fa. In terza fascia l'Italia trova invece l'Ucraina, ma soprattutto la Macedonia del Nord a chiudere il gruppo. Proprio la squadra che ha condannato gli Azzurri a rinunciare al Mondiale con la clamorosa e bruciante sconfitta maturata a Palermo lo scorso anno. Chiude il girone la nazionale di Malta.