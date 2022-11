Qatar 2022, USA-Galles 1-1: Bale risponde a Weah

Pareggio con una rete a testa per Stati Uniti e Galles nella seconda sfida del giorno valida per il gruppo B di Qatar 2022. Il primo tempo viene dominato dagli uomini di Berhalter, che trovano la rete con Weah al 36' su assist di un incontenibile Pulisic. L'esterno del Chelsea è assoluto protagonista dei suoi, che si fanno poi recuperare al minuto 86: Zimmermann commette un netto fallo su Bale in area di rigore, penalty concesso e trasformato dallo stesso giocatore gallese. Termina in parità una sfida avvincente e ad alta intensità.