Qatar 2022, San Marino-Polonia 1-7: esordio in nazionale per Nicola Zalewski

L'esterno giallorosso ha esordito in nazionale nel roboante 1-7 rifilato da Lewandowski e compagni al San Marino

Partita facile per la Polonia che abbatte i padroni di casa di San Marino per 1-7. Gli uomini di Paulo Sosa dovevano rispondere alla vittoria dell'Albania per rimanere agganciati al secondo posto. Missione compiuta già nel primo tempo che si è chiuso sul risultato di 0-4. Nella seconda frazione il c.t. polacco ha permesso ai suoi di mettere minuti delle gambe, in campo per la prima volta in nazionale anche il giovane romanista Nicola Zalewski. Dopo l'emozione della prima convocazione arriva anche la gioia dell'esordio per l'esterno giallorosso che è entrato bene in partita, guadagnandosi anche un rigore poi cancellato dal Var. Ha concluso però il match fornendo l'assist per la tripletta di Buksa che ha fissato il risultato sul definitivo 1-7.