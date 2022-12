Qatar 2022, Portogallo-Svizzera 6-1: Rui Patricio va ai quarti ma resta in panchina

Il Portogallo batte la Svizzera e vola ai quarti di finale dove affronterà il Marocco . Finisce 6-1 una partita senza storia, dove la Svizzera non ha mai impensierito l'avversario. I lusitani trascinati da Gonçalo Ramos preferito a Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta.

Pepe, Rafael Guerreiro e Raphael Leao completano l'opera per la nazionale di Fernando Santos. Ennesima panchina per Rui Patricio, ormai vice di Diego Costa. Di Akanij il gol della bandiera per la Svizzera.